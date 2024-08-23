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Росіяни завдали авіаудар по Селидовому на Донеччині

Ворог скинув на місто "ФАБ-250" з УМПК.

Росіяни завдали авіаудар по Селидовому на Донеччині
Фото: Селидівська МВА

У п'ятницю, 23 серпня, ввечері російські окупанти атакували місто Селидове Донецької області. Пошкоджень зазнали освітній заклад та житлові будинки.

Про це повідомляє Селидівська МВА. 

"Приблизно о 17.30 російські окупаційні війська обстріляли м. Селидово авіабомбою "ФАБ 250 з УМПК", — інформують в адміністрації.

В результаті обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти, багатоквартирні житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.

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