Росіяни завдали авіаудар по Селидовому на Донеччині

У п'ятницю, 23 серпня, ввечері російські окупанти атакували місто Селидове Донецької області. Пошкоджень зазнали освітній заклад та житлові будинки.
Про це повідомляє Селидівська МВА.
"Приблизно о 17.30 російські окупаційні війська обстріляли м. Селидово авіабомбою "ФАБ 250 з УМПК", — інформують в адміністрації.
В результаті обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти, багатоквартирні житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.
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