Омбудсман відправив перевірку в Одеську обласну психлікарню, де бойовий медик оголосив голодування

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про ситуацію, яка склалася в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.
За словами Лубінця, він відреагував на інформацію про голодування бойового медика 35 бригади морської піхоти Петра Коноплі через незадовільні умови перебування.
Омбусдман відправив свого представника на перевірку і заявив, що "інформація, на жаль, підтвердилася".
"Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам. Також з’ясувалося, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я". З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення", - розповів Лубінець.
Посадовець повідомив, що обласна влада анонсувала найближчим часом "відповідні управлінські рішення".
"Зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником", - додав омбудсман.
- Бойовий медик Петро Конопля днями оголосив голодування, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Він заявив, що пацієнтів у медзакладі годують "гидотою", на що скаржаться лікарі, військові та цивільні. А в столову ходять лише одиниці, які не можуть харчуватися інакше.
- Конопля заявив, що у меню немає овочів, фруктів, їжа переварена і з дешевих продуктів. Крім того, у палатах грибок і відсутність ремонтів.