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Омбудсман відправив перевірку в Одеську обласну психлікарню, де бойовий медик оголосив голодування

Представник омбудсмена підтвердив, що умови перебування пацієнтів у медзакладі неналежні, а влада області пообіцяла притягнути до відповідальності винних.

Омбудсман відправив перевірку в Одеську обласну психлікарню, де бойовий медик оголосив голодування
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про ситуацію, яка склалася в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

За словами Лубінця, він відреагував на інформацію про голодування бойового медика 35 бригади морської піхоти Петра Коноплі через незадовільні умови перебування.

Омбусдман відправив свого представника на перевірку і заявив, що "інформація, на жаль, підтвердилася". 

"Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам. Також з’ясувалося, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я". З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення", - розповів Лубінець.

Посадовець повідомив, що обласна влада анонсувала найближчим часом "відповідні управлінські рішення".

"Зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником", - додав омбудсман.

  • Бойовий медик Петро Конопля днями оголосив голодування, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Він заявив, що пацієнтів у медзакладі годують "гидотою", на що скаржаться лікарі, військові та цивільні. А в столову ходять лише одиниці, які не можуть харчуватися інакше.
  • Конопля заявив, що у меню немає овочів, фруктів, їжа переварена і з дешевих продуктів. Крім того, у палатах грибок і відсутність ремонтів. 
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