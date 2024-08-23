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На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі, є поранені

Троє працівників сільськогосподарського підприємства отримали поранення.

На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі, є поранені
Фото: прокуратура Сумської області

Російська армія атакувала зернову інфраструктуру Сумської області, внаслідок обстрілів постраждали троє працівників підприємства.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

За даними слідства, 23 серпня близько 12:00 год, ворог завдав ракетних  ударів по зерновій інфраструктурі Степанівської громади Сумського району та м. Глухів Шосткинського району. 

Внаслідок обстрілів троє працівників сільськогосподарського підприємства отримали поранення.

За процесуального керівництва Сумської  обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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