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На Одещині співробітники міграційної служби оформляли закордонні паспорти ухилянтам за кордоном

Вартість документа становила від 500 до 2,5 тис доларів.

На Одещині співробітники міграційної служби оформляли закордонні паспорти ухилянтам за кордоном
Фото: Офіс Генпрокурора

На Одещині викрили співробітників міграційної служби, які за гроші оформляли закордонні паспорти відсутнім в Україні військовозобов’язаним, повідомляє Офіс Генпрокурора. Повідомлено про підозру начальнику і двом спеціалістам одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг та двом спільникам.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, очільник місцевого райвідділу ДМС організувала схему ухилення від мобілізації військовозобов’язаних, які перебували поза межами території України.

Підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон, без їх особистої участі. Під час виготовлення документів вони знімали власні відбитки пальців, а фото робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти передавали замовникам через посередників.

Таким чином це давало змогу військовозобов’язаним чоловікам не повертатися на територію України, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

Вартість документу становила від 500 до 2,5 тис доларів США. Загалом підозрювані отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 паспортів.

Правоохоронці провели більше 50 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено:

  • понад 300 тис доларів США,
  • більше 60 тис євро,
  • майже 200 печаток і штампів.

 

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