Міноборони заявило про намір створити єдиний медичний простір для військових та цивільних медслужб

З цього питання буде створено консультативно-дорадчий орган.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що медичні служби Сил оборони та цивільні заклади охорони здоров'я мають ефективно працювати в єдиній системі.

Про це вона сказала на засіданні Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб Сил безпеки і оборони, органів і закладів охорони здоров’я, передає пресслужба міністерства.

За її словами, має бути досягнута тісна взаємодія між всіма Силами оборони щодо узагальнення потреб з медичного постачання.

“Ми маємо підійти до питання забезпечення медичним постачанням комплексно. Створюємо єдиний підхід медичних служб Сил безпеки і оборони, органів і закладів охорони здоровʼя у визначенні потреб для країн партнерів. Але основна наша пріоритетна ціль – це створення єдиного медичного простору”, – наголосила Наталія Калмикова.

У засіданні Координаційного центру брали участь представники Міністерства охорони здоров'я, Секретаріату Кабінету міністрів, Командування медичних сил ЗСУ, родів та видів військ, МВС, НГУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, ГУР МО та інших сил оборони.

За його результатами, після підписання міністром оборони України та міністром охорони здоров'я України, буде затверджений персональний склад консультативно-дорадчого органу уряду.