Rheinmetall виготовить для ЗСУ вісім хірургічних станцій

Їх планують поставити на передову із 2024 до 2026 року.

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall поставку восьми додаткових станцій передової хірургічної групи (FST) для Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні компанії, це замовлення є частиною ініціативи німецького уряду. Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році та завершиться до кінця 2026 року.

Замовлення включає вісім готових під ключ систем, оснащених високосучасною медичною технологією, серед яких рентгенконтейнер, операційна та відділення інтенсивної терапії, обладнаних за стандартом сучасної лікарні.

Для транспортування кожної такої одиниці Rheinmetall також постачає три вантажні автомобілі Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW), включаючи причепи. Захищена система FST складається з трьох комплектів транспортних засобів, до кожної з яких входить вантажівка, причепа та шість контейнерів, які залишаються встановленими на вантажівці та причепі навіть під час роботи.

Замовлення оцінюється в десятки мільйонів євро.

Як зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, ці медичні системи Rheinmetall є дуже мобільними, працюють дуже швидко та відповідають найвищим стандартам якості.

Окрім доставки техніки також передбачається тижневе навчання відповідного українського персоналу в Німеччині.

FST є контейнерними рятувальними одиницями для хірургічних операцій. Вони складаються з шести контейнерів кожен, п'ять з яких під час роботи з'єднані між собою і мають приймальне відділення, відповідно, зону сортування, рентгенівський кабінет, хірургічну підготовку, хірургічний кабінет, а також відділення інтенсивної терапії.

Опорний контейнер з електрогенератором і резервуарами для води може автономно підтримувати систему в роботі не менше 48 годин. Для виробництва цих систем Rheinmetall співпрацює з відомими німецькими виробниками в галузі медичних технологій.

FST призначені для використання на передовій. Там важкопораненим військовослужбовцям можуть бути проведені життєзабезпечувальні заходи протягом дуже короткого часу.

Ще у вересні 2023 року Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь (NATO-Role-2-Standard) на 32 ліжка для пацієнтів, з яких вісім – для інтенсивної терапії.