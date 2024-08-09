Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських мітингарів

Інтернет-війна Ілона Маска проти прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера триває: мільярдер на своїй сторінці у мережі X зробив репост новини про те, що ультраправих заколотників, заарештованих на вулицях міст, надсилатимуть до концентраційних таборів.

Як пише The Guardian, публікація мала вигляд статті з авторитетного видання Telegraph. У ній стверджувалося, що затриманих мітингарів, які брали участь в антиміграційних протестах, будуть утримувати в таборах на Фолклендських островах.

Втім новина виявилася фейком. У Telegraph офіційно повідомили, що ніколи не оприлюднювали подібного матеріалу. Через півгодини після репосту Маск усвідомив свою помилку та прибрав допис. Але публічно так і не вибачився за поширення неправдивої інформації.