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Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських мітингарів

Мільярдер продовжує критикувати уряд Сполученого Королівства на своїй платформі.

Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських мітингарів
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Інтернет-війна Ілона Маска проти прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера триває: мільярдер на своїй сторінці у мережі X зробив репост новини про те, що ультраправих заколотників, заарештованих на вулицях міст, надсилатимуть до концентраційних таборів. 

Як пише The Guardian, публікація мала вигляд статті з авторитетного видання Telegraph. У ній стверджувалося, що затриманих мітингарів, які брали участь в антиміграційних протестах, будуть утримувати в таборах на Фолклендських островах. 

Втім новина виявилася фейком. У Telegraph офіційно повідомили, що ніколи не оприлюднювали подібного матеріалу. Через півгодини після репосту Маск усвідомив свою помилку та прибрав допис. Але публічно так і не вибачився за поширення неправдивої інформації. 

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