Членство Мексики в МКС означає, що вона юридично зобов’язана заарештувати Путіна, якщо той відвідає Мексику.

​ЄС закликає Мексику заарештувати Путіна, якщо він прилетить на інавгурацію

Європейська комісія закликала уряд Мексики заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той відвідає інавгурацію президента Мексики Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначив речник Єврокомісії у закордонних справах Пітер Стано, членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що вона юридично зобов’язана заарештувати Путіна, якщо той відвідає Мексику.

Церемонія інавгурації Клаудії Шейнбаум має відбутись 1 жовтня.

“Мексика [є] державою-учасницею МКС з 2005 року з юридичними зобов’язаннями, які це передбачає. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов’язання як члена МКС”, – сказав Стано.

Він нагадав, що Мексика взяла участь у червневому мирному саміті в Швейцарії, де “існував консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України”.

Стано зазначив, що “під час послідовних голосувань в ООН Мексика […] приєдналася до переважної більшості [] міжнародної спільноти, яка засудила російської агресії та закликав Росію припинити її”.

Втім, зауважив речник Єврокомісії, “Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів”.

Посольство України в Мексиці також висловило сподівання, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши Путіна судовому органу ООН у Гаазі.