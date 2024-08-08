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​ЄС закликає Мексику заарештувати Путіна, якщо він прилетить на інавгурацію

Членство Мексики в МКС означає, що вона юридично зобов’язана заарештувати Путіна, якщо той відвідає Мексику.

​ЄС закликає Мексику заарештувати Путіна, якщо він прилетить на інавгурацію
​ЄС закликає Мексику заарештувати Путіна, якщо він прилетить на інавгурацію
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія закликала уряд Мексики заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той відвідає інавгурацію президента Мексики Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначив речник Єврокомісії у закордонних справах Пітер Стано, членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що вона юридично зобов’язана заарештувати Путіна, якщо той відвідає Мексику.

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Церемонія інавгурації  Клаудії Шейнбаум має відбутись 1 жовтня.

“Мексика [є] державою-учасницею МКС з 2005 року з юридичними зобов’язаннями, які це передбачає. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов’язання як члена МКС”, – сказав Стано.

Він нагадав, що Мексика взяла участь у червневому мирному саміті в Швейцарії, де “існував консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України”. 

Стано зазначив, що “під час послідовних голосувань в ООН Мексика […] приєдналася до переважної більшості [] міжнародної спільноти, яка засудила російської агресії та закликав Росію припинити її”.

Втім, зауважив речник Єврокомісії, “Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів”.

Посольство України в Мексиці також висловило сподівання, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши Путіна судовому органу ООН у Гаазі.

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