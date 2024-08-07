Мексика запросила на інавгурацію президентки Путіна, якого зобов'язана заарештувати

Злочинець у міжнародному розшуку на інавгурації президента – така картина не бентежить мексиканську владу, яка запросила кремлівського диктатора Путіна на церемонію присяги новообраної глави держави Клаудії Шейнбаум.

Як зазначає Reuters, Мексика є підписантом Римського статуту, тож зобов'язана, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, негайно заарештувати Путіна, щойно той потрапить на її територію.

У мексиканському посольстві в Москві, яке й передало у Кремль запрошення, не коментують можливий арешт диктатора, стверджуючи, що він "сам вирішить, прибути особисто чи надіслати замість себе іншого високопоставленого представника".