Екоактивісти вдерлися до будинку зірки світового футболу

Акція була спрямована проти багатіїв та поліції.

Представники організації Futuro Vegetal, яка вдається до радикальних акцій на підтримку навколишнього середовища, пошкодили маєток відомого футболіста Ліонеля Мессі на Ібіці.

Як зазначає видання El Mundo, вандали облили стіни будинку легендарного аргентинця чорною та червоною фарбами. Вони звинуватили Мессі у тому, що придбання вілли за 11 мільйонів євро було незаконним, а також сфотографувалися з плакатом, спрямованим проти багатіїв та поліції.

У заяві Futuro Vegetal вторгнення до маєтку зірки пояснили загрозою, яку заможні люди становлять для планети: мовляв, за рік 1% населення Землі, які належать до когорти найбагатших, призводять до викиду такої ж кількості парникових газів, як дві третини найбідніших громадян.