Наступного року оборонний бюджет Тайваню стане рекордним

Загальний оборонний бюджет Тайваню наступного року досягне нового максимуму.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Тайваню Лай Чін Те повідомив, що оборонний бюджет сягне 19,74 млрд доларів США.
“Ми сповнені рішучості зміцнювати самооборону та поглиблювати співпрацю з демократичними партнерами в спробі забезпечити мир і процвітання”, - наголосив Лай Чін Те.
Зазначається, що в 2024 році уряд Тайваню запропонував загальні витрати на оборону в розмірі близько 18,51 млрд доларів США.
- Тайвань розпочав 22 липня щорічні навчання Хань Куанг, під час яких перевіряється та уточнюється готовність острівної держави до можливого китайського вторгнення.
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Китай протягом чотирьох років проводить регулярні навчання навколо Тайваню, намагаючись змусити Тайбей визнати суверенітет Пекіна. КНР також часто посилає свої військові літаки в небо поблизу острова, щоб підкреслити свою міць.
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Навчання на Тайвані розпочалися у період, коли відносини між Тайбеєм і Пекіном стали особливо напружені після інавгураційної промови 20 травня президента Лая Цінде, яку Китай назвав сепаратистською.
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Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає використання військової сили для відстоювання свого суверенітету.