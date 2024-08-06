Наступного року оборонний бюджет Тайваню стане рекордним

Оборонний бюджет в 2025 році сягне 19,74 млрд доларів США.

Загальний оборонний бюджет Тайваню наступного року досягне нового максимуму.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Тайваню Лай Чін Те повідомив, що оборонний бюджет сягне 19,74 млрд доларів США.

“Ми сповнені рішучості зміцнювати самооборону та поглиблювати співпрацю з демократичними партнерами в спробі забезпечити мир і процвітання”, - наголосив Лай Чін Те.

Зазначається, що в 2024 році уряд Тайваню запропонував загальні витрати на оборону в розмірі близько 18,51 млрд доларів США.