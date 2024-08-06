Байден підтримав рішення Гарріс обрати Волза кандидатом у віцепрезиденти

Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Уолза.

“Я знав Тіма Волза майже два десятиліття, спочатку під час його перебування в Конгресі та на посаді губернатора. Чоловік і батько, він був шкільним учителем і футбольним тренером у середній школі. Він 24 роки служив у Національній гвардії армії та став найвищим рядовим солдатом, який коли-небудь служив у Конгресі. На посаді губернатора він був сильним, принциповим і ефективним керівником”, - написав Байден.

Він наголосив, що пара Гарріс-Волз стане потужним голосом робітників і великого середнього класу Америки і буде найсильнішими захисниками особистих свобод і демократії. Також вони подбають про те, щоб Америка продовжувала керувати світом і відігравати свою роль незамінної нації.

Байден зауважив, що настав час як для демократів, так і для всіх американців, відданих свободі, демократії та американського лідерства у світі, об’єднатися на підтримку Гарріс і Волза.

“Кожне покоління американців стикається з моментом, коли їх просять захистити американську демократію. Цей момент зараз”, - підсумував діючий президент США.