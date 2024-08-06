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Байден підтримав рішення Гарріс обрати Волза кандидатом у віцепрезиденти

Президент США вважає, що пара Гарріс-Волз стане потужним голосом робітників і великого середнього класу Америки.

Байден підтримав рішення Гарріс обрати Волза кандидатом у віцепрезиденти
Камала Гарріс і Тім Волз
Фото: Пресслужба Камали Гарріс

Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Уолза.

“Я знав Тіма Волза майже два десятиліття, спочатку під час його перебування в Конгресі та на посаді губернатора. Чоловік і батько, він був шкільним учителем і футбольним тренером у середній школі. Він 24 роки служив у Національній гвардії армії та став найвищим рядовим солдатом, який коли-небудь служив у Конгресі. На посаді губернатора він був сильним, принциповим і ефективним керівником”, - написав Байден.

Він наголосив, що пара Гарріс-Волз стане потужним голосом робітників і великого середнього класу Америки і буде найсильнішими захисниками особистих свобод і демократії. Також вони подбають про те, щоб Америка продовжувала керувати світом і відігравати свою роль незамінної нації.

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Байден зауважив, що настав час як для демократів, так і для всіх американців, відданих свободі, демократії та американського лідерства у світі, об’єднатися на підтримку Гарріс і Волза.

“Кожне покоління американців стикається з моментом, коли їх просять захистити американську демократію. Цей момент зараз”, - підсумував діючий президент США.

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.
  • Волз у соцмережі Х заявив, що приймає запрошення віцепрезидентки США і приєднується до її команди.
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