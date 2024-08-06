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Міністр оборони Венесуели підтвердив лояльність військових Ніколасу Мадуро

Перед тим опозиція закликала армію "стояти на боці народу".

Міністр оборони Венесуели підтвердив лояльність військових Ніколасу Мадуро
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно підтвердив “абсолютну лояльність” військових президента Ніколасу Мадуро.

  • Про це повідомляє Reuters. 
  • Він зробив цю заяву після того, як кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо закликали армію Венесуели "стояти на боці народу".
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  • Міністр оборони Венесуели наголосив, що ці “безглузді та ірраціональні заклики прагнуть зруйнувати нашу єдність та інституційність, але вони ніколи цього не досягнуть”.
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