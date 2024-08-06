Міністр оборони Венесуели підтвердив лояльність військових Ніколасу Мадуро

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно підтвердив “абсолютну лояльність” військових президента Ніколасу Мадуро.

Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.

29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеса.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

30 липня Венесуела заявила, що відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента. Це - Аргентина, Чилі, Коста-Ріка, Перу, Панама, Домініканська Республіка та Уруґвай.

США заявили, що світ має визнати, що опозиція Венесуели перемогла на виборах минулих вихідних, у той час як президент Ніколас Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття.

Ніколас Мадуро намагається відстояти свою нібито перемогу, звернувшись до Верховного суду з проханням про аудит виборів.

США визнали Едмундо Гонзалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.

Ніколас Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб заявив про відкриття кримінальних справ проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.