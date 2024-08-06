Міністр оборони Венесуели підтвердив лояльність військових Ніколасу Мадуро

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно підтвердив “абсолютну лояльність” військових президента Ніколасу Мадуро.
- Про це повідомляє Reuters.
- Він зробив цю заяву після того, як кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо закликали армію Венесуели "стояти на боці народу".
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- Міністр оборони Венесуели наголосив, що ці “безглузді та ірраціональні заклики прагнуть зруйнувати нашу єдність та інституційність, але вони ніколи цього не досягнуть”.
- Вибори президента у Венесуелі
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29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеса.
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Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.
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У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом".
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
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Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.
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30 липня Венесуела заявила, що відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента. Це - Аргентина, Чилі, Коста-Ріка, Перу, Панама, Домініканська Республіка та Уруґвай.
- США заявили, що світ має визнати, що опозиція Венесуели перемогла на виборах минулих вихідних, у той час як президент Ніколас Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття.
- Ніколас Мадуро намагається відстояти свою нібито перемогу, звернувшись до Верховного суду з проханням про аудит виборів.
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США визнали Едмундо Гонзалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.
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Ніколас Мадуро повідомив своїм прихильникам, що близько 2000 людей були заарештовані під час протестів проти результатів виборів президента.
- Генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб заявив про відкриття кримінальних справ проти лідерів опозиції – кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.