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Боррель: ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи

Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.

Боррель: ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Європейський союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - зазначив Боррель.

Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.

Водночас, ЄС не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето, повідомляє Politico.

Як повідомили Politico двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії, країни ЄС хотіли прийняти в понеділок спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Будапешта, повідомили виданню двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії.

Вибори президента у Венесуелі

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
  • Президент Чилі Габріель Борич сказав: “Режим Мадуро повинен розуміти, що в результати важко повірити. Міжнародна спільнота і особливо венесуельський народ, включно з мільйонами венесуельців у вигнанні, вимагають повної прозорості... Чилі не визнає жоднен неперевірений результат”.
  • Напередодні голосування Хав'єр Мілей, президент Аргентини, заявив, що його країна “не визнає чергового шахрайства”.
  • 30 липня Венесуела заявила, що відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента. Це - Аргентина, Чилі, Коста-Ріка, Перу, Панама, Домініканська Республіка та Уруґвай.
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