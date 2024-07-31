Боррель: ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи

Європейський союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.
Він наголосив, що виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.
"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - зазначив Боррель.
Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.
Водночас, ЄС не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето, повідомляє Politico.
Як повідомили Politico двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії, країни ЄС хотіли прийняти в понеділок спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Будапешта, повідомили виданню двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії.
Вибори президента у Венесуелі
- 29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
- Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.
- У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
- Президент Чилі Габріель Борич сказав: “Режим Мадуро повинен розуміти, що в результати важко повірити. Міжнародна спільнота і особливо венесуельський народ, включно з мільйонами венесуельців у вигнанні, вимагають повної прозорості... Чилі не визнає жоднен неперевірений результат”.
- Напередодні голосування Хав'єр Мілей, президент Аргентини, заявив, що його країна “не визнає чергового шахрайства”.
- 30 липня Венесуела заявила, що відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента. Це - Аргентина, Чилі, Коста-Ріка, Перу, Панама, Домініканська Республіка та Уруґвай.