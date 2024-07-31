Боррель: ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи

Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.

Європейський союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - зазначив Боррель.

Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.

Водночас, ЄС не зміг виступити з єдиною заявою від імені всіх країн-членів щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, оскільки Угорщина наклала на неї вето, повідомляє Politico.

Як повідомили Politico двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії, країни ЄС хотіли прийняти в понеділок спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Будапешта, повідомили виданню двоє посадовців, знайомих з перебігом дискусії.

Вибори президента у Венесуелі

29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.

Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.

У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом".