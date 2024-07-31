Зсуви ґрунту в штаті Керала на півдні Індії забрали життя щонайменше 158 людини, повідомляє DW і BBC.

Очікується, що кількість жертв зросте, адже сильні дощі перешкоджали роботі рятувальників.

Понад 128 людей отримали поранення, близько 187 вважаються зниклими безвісти.

Зсуви, що сталися через проливні мусонні дощі, обрушилися на район Ваянад, зруйнувавши будинки та викорчовуючи дерева.

Більшість жертв були працівниками чайних заводів та їхніми родичами, які жили в невеликих будинках або тимчасових притулках. Стихія їх застала зненацька.

За інформацією влади, понад 3000 людей були переміщені в табори допомоги, а уряд надає їжу, воду та медичну допомогу.

Фото: EPA/UPG

Тим часом індійська армія почала будівництво альтернативного мосту після того, як головний міст, що сполучав постраждалу територію з найближчим містом, був зруйнований.