Британський уряд лейбористів анонсував підвищення податків

Нова міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівс підтвердила, що уряду доведеться вдатися до підвищення податків задля ліквідації дефіциту бюджету.

Як зазначає BBC, політикиня поклала провину за цей непопулярний крок на попередню владу консерваторів. За її словами, ті лишили лейбористам "у спадок" бюджетну "діру" розміром у 22 мільярди фунтів стерлінгів.

Під час своєї передвиборчої кампанії Кір Стармер та його політична сила стверджували, що не піднімуть податки для "трудового населення". Натомість їхні суперники переконували виборців, що новий уряд не зможе уникнути такого сценарію.

Рівс заперечила ймовірність того, що перегляд фінансової політики стосуватиметься податку на додану вартість, державного страхування чи доходів. Проте у Лондоні думають над пенсійною реформою, збільшенням відрахувань за отримання спадку та приріст капіталу.