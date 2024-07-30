У Білорусі помилували громадянина Німеччини, засудженого до смертної кари

У Білорусі помилували громадянина Німеччини Ріка Крігера, засудженого до смертної кари.
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко ухвалив відповідне рішення.
- Нещодавно білоруський суд інкримінував Крігеру порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".
- Справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського.
- Опісля німець звернувся через державне білоруське телебачення до канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням про допомогу.
- The Guardian повідомляло, що можливо, Білорусь сподівалася включити Крігера на обмін полоненими між Росією та Заходом, про який говорять уже декілька місяців. Телевізійне звернення засудженого, мабуть, було спрямоване для тиску на уряд Німеччини.