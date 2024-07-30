У Білорусі помилували громадянина Німеччини, засудженого до смертної кари

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

У Білорусі помилували громадянина Німеччини Ріка Крігера, засудженого до смертної кари.

Раніше суд засудив Крігера за шістьма статтями Кримінального кодексу.

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