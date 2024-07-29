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Україна отримала нову допомогу від Німеччини: танки Leopard 1A5, боєприпаси, надводні дрони

Танки ФРН передала спільно з Данією.

Україна отримала нову допомогу від Німеччини: танки Leopard 1A5, боєприпаси, надводні дрони
Танк Leopard 1
Фото: Wikipedia

Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Це відображено в оновлених даних на сайті німецького уряду.

Зокрема, ФРН спільно з Данією передали вісім бойових танків Leopard 1A5.

Також у переліку:

  • 21 тисяча боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard із запасів Бундесверу;
  • 10 надводних безпілотників;
  • 10 радарів наземного спостереження;
  • понад 24800 бойових шоломів;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • польовий шпиталь.

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України розміром до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.

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