Україна отримала нову допомогу від Німеччини: танки Leopard 1A5, боєприпаси, надводні дрони

Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Це відображено в оновлених даних на сайті німецького уряду.

Зокрема, ФРН спільно з Данією передали вісім бойових танків Leopard 1A5.

Також у переліку:

21 тисяча боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard із запасів Бундесверу;

10 надводних безпілотників;

10 радарів наземного спостереження;

понад 24800 бойових шоломів;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами;

польовий шпиталь.

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України розміром до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.