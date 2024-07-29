Україна отримала нову допомогу від Німеччини: танки Leopard 1A5, боєприпаси, надводні дрони

Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.
Це відображено в оновлених даних на сайті німецького уряду.
Зокрема, ФРН спільно з Данією передали вісім бойових танків Leopard 1A5.
Також у переліку:
- 21 тисяча боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard із запасів Бундесверу;
- 10 надводних безпілотників;
- 10 радарів наземного спостереження;
- понад 24800 бойових шоломів;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами;
- польовий шпиталь.
29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України розміром до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.