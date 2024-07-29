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Авіакомпанії призупиняють рейси до Лівану через загострення між Ізраїлем і "Хезболлою"

Зокрема, Lufthansa призупинила п'ять маршрутів до та із ліванської столиці до 5 серпня. 

Авіакомпанії призупиняють рейси до Лівану через загострення між Ізраїлем і "Хезболлою"
Lufthansa, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанії призупинили рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і ліванським угрупуванням "Хезболла". 

Про це пише Politico.

Зокрема, німецька національна авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до та з ліванської столиці до 5 серпня через «надмірну обережність». Також призупинили сполучення її дочірні компанії Swiss International Air Lines і Eurowings. 

Turkish Airlines, грецька авіакомпанія Aegean Airlines, Ethiopian Air і ліванська авіакомпанія Middle East Airlines також скасували рейси, які повинні були приземлитися в Бейруті в неділю та понеділок.

Державний департамент США заявив, що деякі авіакомпанії «коригують свої розклади польотів у Лівані» або «розглядають тимчасові зміни у своїх планах польотів». Такж у Штатах закликали мандрівників переглянути свої поїздки до Лівану.

  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Йдеться про об'єкти-схованки зі зброєю та об'єкти терористичної інфраструктури в районах Чабріха, Бордж-ель-Чмалі, а також Бекаа, Кфаркела, Раб-ель-Талатін, Хіам і Тайр-Харфа.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти. Ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.
  • Сьогодні Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар “Хезболли” по Голанських висотах.
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