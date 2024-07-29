Авіакомпанії призупиняють рейси до Лівану через загострення між Ізраїлем і "Хезболлою"

Зокрема, Lufthansa призупинила п'ять маршрутів до та із ліванської столиці до 5 серпня.

Авіакомпанії призупинили рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і ліванським угрупуванням "Хезболла".

Про це пише Politico.

Зокрема, німецька національна авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до та з ліванської столиці до 5 серпня через «надмірну обережність». Також призупинили сполучення її дочірні компанії Swiss International Air Lines і Eurowings.

Turkish Airlines, грецька авіакомпанія Aegean Airlines, Ethiopian Air і ліванська авіакомпанія Middle East Airlines також скасували рейси, які повинні були приземлитися в Бейруті в неділю та понеділок.

Державний департамент США заявив, що деякі авіакомпанії «коригують свої розклади польотів у Лівані» або «розглядають тимчасові зміни у своїх планах польотів». Такж у Штатах закликали мандрівників переглянути свої поїздки до Лівану.