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Заступник міністра закордонних справ Польщі пропонує Угорщині вийти з ЄС і створити союз з Путіним

“Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються", заявив Теофіл Бартошевський.

Заступник міністра закордонних справ Польщі пропонує Угорщині вийти з ЄС і створити союз з Путіним
Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський пропонує Угорщині вийти з Європейського союзу створити союз з російським очільником Володимиром Путіним, пише RFM24.

“Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які, очевидно, погано до них ставляться. Чому (Орбан) не створює ЄС з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу? Це так: якщо не хочеш бути членом клубу, завжди можеш вийти. Безумовно, зараз це антиєвропейська, антиукраїнська та антипольська політика”, – сказав заступник міністра.

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Урядовець нагадав, що зараз Орбан блокує 2 мільярди злотих, які ЄС має віддати Польщі за передану Польщею Україні військову техніку.

“Ми не ведемо справи з Росією, на відміну від прем’єр-міністра Орбана, який перебуває на маргінесі міжнародного суспільства – як в Європейському Союзі, так і в НАТО”, ‒ додав Бартошевський.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Польща звинувачує Угорщину в імпорті сирої нафти з Росії, а сама робить те саме.

“Довгий час ми терпіли провокації та лицемірство нинішнього польського уряду, щоб зберегти польсько-угорське братерство, але тепер ситуація змінилася”, ‒ написав він у соцмережі Facebook

  • У суботу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував, на його думку, помилкову політику ЄС і всього Заходу, а також "лицемірство" Польщі.
  • Орбан, звертаючись до своїх прихильників на щорічному ретриті у Румунії, згадав знайомий наратив “про слабке ядро ЄС, яке підтримує права ЛГБТК та імміграцію”. Він навіть натякнув на варіант "поза блоком" (для Угорщини, - ред.).
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