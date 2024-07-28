Італія і Китай підписали трирічний план дій і поглиблюватимуть співпрацю

Рим на тлі торгової війни ЄС і Пекіна зацікавлений у залученні китайських інвестицій в автомобілебудування та інші галузі.

Джорджа Мелоні і Лі Цян на пресконференції у Китаї 28 липня 2024 року

Італія і Китай підписали 28 липня трирічний план дій щодо реалізації минулих угод та експериментування з новими формами співробітництва, передає Associated Press.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час офіційного візиту до Пекіна заявила, що "нам, безумовно, доведеться зробити велику роботу". Мелоні намагається відновити відносини з Китаєм, оскільки Рим на тлі торгової війни ЄС і Пекіна зацікавлений у залученні китайських інвестицій в автомобілебудування та інші галузі.

Наприклад, цьогоріч у травні автовиробник Stellantis, що володіє італійським Fiat, оголосив про створення спільного підприємства з китайським стартапом Leapmotor щодо виробництва електромобілів для початку продажів електромобілів у Європі.

Візит Мелоні відбувся через кілька місяців після виходу Італії з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", яку реалізовує Сі Цзіньпін для розвитку енергетичної та транспортної інфраструктури по всьому світу, щоб стимулювати глобальну торгівлю і поглиблювати зв'язки з іншими державами.

Прем'єр Лі Цян пообіцяв ще більше відкрити китайські ринки, гарантувати, що до іноземних компаній ставитимуться так само, як і до китайських, і створити прозоре та прогнозоване бізнес-середовище.

"Водночас ми сподіваємося, що італійська сторона співпрацюватиме з Китаєм, щоб забезпечити більш справедливе та недискримінаційне ділове середовище для китайських компаній, що ведуть бізнес в Італії", - сказав Цян.

Мелоні повідомила керівникам підприємств, що обидві держави підписали меморандум про промислове співробітництво, який включає електромобілі та відновлювані джерела енергії.