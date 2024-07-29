Байден озвучив план реформ Верховного суду та поправки щодо недоторканості президента

Президент США Джо Байден оприлюднив анонсований раніше план реформ Верховного суду США та поправки до Конституції щодо недоторканості президента.
Про це йдеться у пресрелізі Білого дому та статті Байдена у The Washington post.
"Останніми роками Верховний суд скасував давно встановлені судові прецеденти щодо захисту основних прав. Цей суд скасував захист громадянських прав, позбавив жінки права вибору (щодо абортів - ред.), а тепер надав президентам широкий імунітет від судового переслідування за злочини, які вони вчиняють на посаді", – йдеться у повідомленні Білого дому.
У повідомленні нагадали про етичні скандали, пов’язані з деякими суддями. Зазначається, що ці випадки "викликали у громадськості сумніви щодо справедливості та незалежності, які необхідні для того, щоб Суд сумлінно виконував свою місію щодо забезпечення справедливості для всіх американців".
Як зазначається у повідомленні, Байден закликав до трьох реформ:
- Зокрема, це відсутність імунітету щодо злочинів, скоєних колишнім президентом під час перебування на посаді. Зокрема, закликає до конституційної поправки під назвою "Ніхто не вище закону", за якою б жоден президент не мав імунітету від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді.
"Якщо майбутній президент підбурить натовп штурмувати Капітолій і зупинити мирну передачу влади – як ми бачили 6 січня 2021 року – правових наслідків може не бути. І це лише початок", – написав Байден, маючи на увазі масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. У 2021 році мітингувальники штурмували Капітолій, де мали офіційно повідомити результати виборів президента.
- Ще одна пропозиція – це обмеження повноважень суддів Верховного суду. Зазначається, що Конгрес затвердив обмеження повноважень президента понад 75 років тому, і президент Байден вважає, що вони повинні зробити те саме для Верховного суду.
"Обмеження повноважень допоможе забезпечити певну регулярність зміни складу Суду; зробити вибір часу для висунення судом більш передбачуваним і менш довільним; і зменшити ймовірність того, що будь-яке окреме президентство надасть неправомірний вплив на майбутні покоління", – зазначили у Білому домі. Зокрема, йдеться про систему, за якою президент кожні два роки призначатиме суддю, який проведе вісімнадцять років на службі у Верховному суді.
- Крмі цього, Байден вважає, що Конгрес повинен прийняти обов’язкові до виконання норми поведінки та етики, які вимагають від суддів оприлюднювати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовлятися від справ, у яких вони або їхні подружжя мають фінансові чи інші конфлікти інтересів.
"Перед обличчям зростаючих загроз демократичним інститутам Америки я закликаю до трьох сміливих реформ, щоб відновити довіру та підзвітність суду та нашій демократії", – написав Байден.
За його словами, ці реформи підтримує більшість американців. "Ми можемо і повинні запобігти зловживанню президентською владою. Ми можемо і повинні повернути довіру суспільства до Верховного Суду. Ми можемо і повинні зміцнити огорожі демократії. В Америці ніхто не стоїть над законом. В Америці правлять люди", – резюмував президент США.