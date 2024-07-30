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Сепаратисти погодилися увійти в уряд Каталонії разом із партією влади

Важливий крок для соціалістів чинного прем'єра Педро Санчеза. 

Сепаратисти погодилися увійти в уряд Каталонії разом із партією влади
Парламент Каталонії
Фото: EPA/UPG

Партія ERC, яка представляє помірковане крило каталонських сепаратистів, згодна співпрацювати у парламенті автономії з провладними соціалістами. Таку заяву, як повідомляє Reuters, зробила речниця політичної сили у понеділок.

На регіональних виборах у травні сепаратисти отримали 20 портфелів зі 135, партія влади - 42. Ще шість депутатів делегували ліворадикали, які традиційно співпрацюють з політсилою прем'єра Педро Санчеса. Проте без підтримки ERC соціалісти були нездатні сформувати коаліцію та уряд. Тепер ця проблема майже вирішена.

Майже - бо питання входження в альянс із владою прихильники незалежності Каталонії винесуть на внутрішньопартійне голосування. Воно має відбутися у п'ятницю. 

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