The Economist проаналізував, чому мешканці Іспанії можуть стати найбільшими довгожителями в світі

Видання The Economist проаналізувало, чому південна Європа перевершує звичний зв’язок між багатством і здоров’ям, роблячи середню прогнозовану тривалість життя в Іспанії (85,5 років має бути у 2050 році) довшою, ніж у середньостатичниного данця (83,5). Ці висновки перегукуються з ранішими висновками вчених.

Інститут показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету нещодавно оприлюднив прогноз довголіття по країнах у 2050 році. Серед 20 найкращих країн, які доживають до глибокої старості, є такі багаті країни, як Швейцарія та Сінгапур. Східну Азію також представляють Південна Корея та Японія, давні лідери довголіття.

Але географічний кластер відносно бідніших країн також сприяє подовженню життя: Іспанія, Італія, Франція та Португалія. Три сусідні мікродержави, Сан-Марино, Мальта та Андорра, також входять до топ-20.

Найстарішою живою людиною є іспанка Марія Браньяс Морера (117 років), яка змінила в цій ролі француженку. Здоров'я та довге життя несподівано корелюють з ВВП на душу населення.

Багато хто вказує, що причина тут нібито «середземноморська дієта» — риба, цільні зерна, свіжі фрукти, овочі та оливкова олія. Однак критики зазначають, що дієти в Португалії та Греції сильно відрізняються. Крім того, дослідники виявили, що сучасні середземноморці не дотримуються своєї одноіменної дієти.

Площі в Іспанії переповнені людьми, які їдять смажену рибу та солону шинку, запиваючи їх пивом у години, які дехто може вважати непристойними. Іспанці п’ють більше випивки та курять трохи більше, ніж у середньому по Європі, і є одними з найбільших споживачів кокаїну в Європі.

Ден Бюттнер написав кілька книг про регіони довгожителів. Він зазначає: що щоб зрозуміти, чому люди старіють, потрібно дивитися не на сьогоднішні звички, а на звички півстоліття тому, коли люди їли «селянську їжу», в якій переважало зерно, боби і картопля.

Недавнє дослідження «блакитної зони» (районів, де проживає багато довгожителів) на Сардинії показало, що дієта включала «їжу голоду», таку як хліб із жолудів і глини та сир, виготовлений з личинками комах. Найпомітнішим рибним продуктом були солоні, сушені зав'язі кефалі; пастухи країни рідко їли свіжу рибу. Дієти сьогодні все частіше включають західну оброблену їжу, але певна інерція зберігає людей здоровішими, каже Бюттнер.

Це пастуше минуле вказує на інший фактор: рух. Згідно з дослідженням 2017 року, іспанці лідирують у Західній Європі за середньою кількістю кроків на день – із 5936 кроками. Італія, Франція та Португалія менш вражають.

Дослідження каже, що країни з нерівною активністю (коли мало людей активні і багато живуть на диванах), як в Америці та Саудівській Аравії, мали найвищі показники ожиріння.

Натомість держави, де плюс-мінус населення загалом рухливе, як в Іспанії, мали нижчу смертність від захворювань, пов'язаних з ожирінням.

Чому іспанці так багато рухаються? Іспанські міста і навіть крихітні пуебло густонаселені. Виїжджаєте за межі міста – і часто опиняєтеся в порожній сільській місцевості.

Ні культура, ні законодавство не сприяють розгалуженим передмістям, тож навіть із великою кількістю землі іспанці живуть «один на одному».

У тому ж дослідженні щодо «нерівної активності» досліджували міську Америку, виявивши, що густонаселені міста, такі як Нью-Йорк і Бостон, мають більший (і більш рівномірний) рівень активності, ніж розгалужені міста на кшталт Атланти.

Прохідність Іспанії також хороша для громадського життя. Міста будують навколо площ, де сидять, їдять, п’ють і розмовляють друзі, родина та колеги. Це виявляється корисним, навіть якщо людина потягує вермут і їсть чипси опівдні.

Численні дослідження показують, що соціальні контакти мають вирішальне значення для фізичного та психологічного благополуччя. За нещодавнім опитуванням Gallup і Meta, 76% іспанців кажуть, що відчувають «дуже» або «досить сильну» соціальну підтримку. Це вище середнього, хоча й не перше місце в списку.

При цьому Джон Кліфтон, керівник Gallup, каже, що їхні дослідження показують, що іспанці досить нещасливі та незалучені на своїй роботі. Він іронізує, що заголовок у газеті El País отримав більш-менш правду: Іспанія — «найкраща країна для життя і найгірша для роботи».

Але робота – це ще не все. Іспанці посідають четверте місце у світі, коли їх запитують, чи бачили вони друзів або родичів, які живуть поруч або з ними за останній тиждень. Греція була другою. Це може бути несподіваною перевагою факту, що багато молодих південних європейців не можуть отримати достатньо хорошу роботу, щоб дозволити собі виїхати з дому батьків. Сімейні зв’язки залишаються міцними навіть у важкі часи, такі як фінансова криза та пандемія.

Країни Південної Європи не мають найвищих балів за рівнем щастя — цей титул давно належать Данії та Фінляндії. Але оцінка щастя надає більшу вагу довгостроковій задоволеності життям, ніж короткочасній усмішці та сміху. Про такі радісні емоції найчастіше повідомляють латиноамериканці.

І, метафорично та фізично, лінія, проведена від Гельсінкі до Буенос-Айреса, проходила б через Іспанію. Ця країна має європейський рівень багатства (найкращий показник щастя) та охорони здоров’я (що підтримує життя людей), а також має спільні з латиноамериканцями культурні риси: жити миттю та цінувати дружбу та сім’ю. Ці речі не просто хороші самі по собі. Вони також є тим, що людей тримає.



