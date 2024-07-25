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Податок на солодку газовану воду потрібен для боротьби з хворобами українців, – МОЗ

За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% через оподаткування може призвести до скорочення їх споживання приблизно на ті ж самі 20%. За словами МОЗ, це допомогло б знизити ризики ожиріння і цукрового діабету у населення. 

Податок на солодку газовану воду потрібен для боротьби з хворобами українців, – МОЗ
Газована вода з цукром
Фото: Freepik

Міністерство пояснило, чому виступає за запровадження акцизного податку на солодкі газовані води.

Нещодавно відповідний законопроєкт N 9032-1 підтримав комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

МОЗ каже, що після ухвалення Верховною Радою документ посилить систему громадського здоров’я України у боротьбі зі стрімким поширенням неінфекційних хвороб внаслідок надмірного споживання солодких газованих напоїв. 

Документ відносить газовані води з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до переліку підакцизних товарів, а також – встановлює специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (приблизно 4 грн) за 1 літр напою.

Сплачувати податок будуть виробники та імпортери таких напоїв. Згідно розрахунків, ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази.

В Україні неінфекційні захворювання щороку забирають сотні тисяч життів і є не лише значним тягарем для системи охорони здоров’я, а й серйозною загрозою соціально-економічному добробуту та національній безпеці.

Найпоширеніші неінфекційні хвороби спричиняє неправильне харчування, насамперед зумовлене споживанням високого рівня вільних (доданих) цукрів. Найбільше доданих цукрів міститься у джемах, печиві, солодких йогуртах, соках і солодких газованих напоях тощо. 

Податки на солодкі газовані напої у різних формах запровадили приблизно 50 країн (наприклад, у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,5 злотих/л, а якщо цукрів більше ніж 5 г – до кожного додаткового грама додається ще 0,05 злотих/л, в Норвегії – 0,25 євро/л).

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