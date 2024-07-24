Через зменшення народжуваності в Україні є великі медичні ризики для нинішніх породіль та їхніх дітей: НСЗУ

Україна десятиліття не враховувала реалій демографічних змін у народжуваності, і це створило суттєві медичні ризики для сучасних породіль та їхніх дітей.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла заступниця голови Національної служби здоров’я Ірина Кондратова.

За її словами, Україна понад 10 років йшла до великої демографічної кризи. У 2013 році в Україні було майже 514 000 пологів, уже вдвічі менше у 2021 році – 260 502, і лише 174 252, за даними ЕСОЗ, у 2023.

Фото: надане НСЗУ Як падала народжуваність в Україні

«Сталий тренд зменшення народжуваності несе великі зокрема системні медичні ризики», – пояснює Кондратова. Українська медсистема досі розрахована на пів мільйона пологів на рік — за кількістю медзакладів, ліжок, акушерів-гінекологів, медперсоналу. Природньо зменшується мережа, але це зменшення, каже заступниця голови НСЗУ, не відповідало всі ці роки реальній ситуації.

І зрештою сталося так, що в Україні є пологові, здебільшого в малопотужних пологових відділеннях у райлікарнях, які за обсягом меддопомоги та кількістю пологів є небезпечними для здоров'я матері та дитини. Вони мають менше ніж 150 - 170 пологів на рік:

«Заклад, який має менше 500 пологів на рік - небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини. У формулюванні ВООЗ немає про якість меддопомоги. Мова саме про безпеку для життя матері і дитини. 170 пологів на рік – це 0,5 пологів на добу. Якщо в закладі така кількість пологів, він не має цілодобового поста неонатолога. На жаль, будь-які фізіологічні пологи в будь-який момент можуть стати патологічними, незважаючи на зусилля лікарів», – розповідає Кондратова, яка сама багато років керувала перинатальним центром.

Вона пояснює, що у світі у 1-8 випадках на 1000 пологів виникає важка асфіксія в пологах. Народжується важка дитина, і відповідно до українських та міжнародних стандартів їй одразу потрібна первинна реанімація новонароджених.

«Лікар-неонатолог має за 15 секунд в пологовому залі оцінити ситуацію і почати надавати допомогу. Це називається перша золота хвилина життя. Стандарт каже, що усі етапи первинної реанімації займають 20 хвилин. Від швидкості прийнятті рішення, якості навичок та злагодженості команди залежить не тільки те, чи буде дитина жити, але якою буде якість її життя, і її родини. Без вчасного правильного втручання це означає величезні гроші на відновлення та реабілітацію дитини, яку потім держава та родина мають вкласти. Якщо немає цілодобового поста і досвіду та навичок надання такої допомоги, які доведено до автоматизму, і пологи сталися о 2 ночі, як надається ця допомога? Доношеній і потенційно здоровій дитині?», – каже лікарка.

Небезпеку в таких пологових створює й іще одна причина – аби отримувати кошти від держави і не втратити фінансування, таким пологовим потрібні породіллі. Будь-які. Тому, за словами Кондратової, вони можуть не скеровувати жінок із групи ризику до пологових вищого рівня, які мають відповідне обладнання і кадри для пологів і за потреби порятунку матері і дитини.

«52 малопотужних пологових відділень у першому півріччі 2024 року залишали в себе вагітних та приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ, не відповідаючи навіть мінімальним вимогам щодо обсягу та специфікації послуг, кадрів та обладнання. Для прикладу, пологове відділення Кагарлицької багатопрофільної лікарні у Київській області – 15 пологів за півріччя з 40% операцій, Золотоніської багатопрофільної лікарні Золотоніської міської ради Черкаської області – 88 пологів та 41% з них – оперативним шляхом», – наводить приклади заступниця голови НСЗУ.

За словами Кондратової, у 2023 році кожна п'ята дитина, яка потребувала інтенсивної терапії та/або дообстеження відразу після народження, народилася у закладі, який не мав можливості це забезпечити та була переведена в інший заклад, хоча «всі фахівці знають, що безпосередньо процес транспортування має негативний вплив та погіршує наслідки виходжування».

«Ми будемо намагатися на це все впливати. Зараз готуємо новий дашборд, на якому будуть відображатися усі показники, за якими відбудеться селективне контрактування у пріоритетних пакетах по кожному медзакладі перинатальної мережі», – додала Кондратова. Мова йде зокрема про селективне контрактування пологів на 2025 рік, яке фінально ще не має визначеності й деталей. LB.ua стежить за змінами.

Повну розмову з Іриною Кондратовою читайте тут.