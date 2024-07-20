Біохакінг: чи може чужа молода кров стати еліксиром молодості

Багато підходів, які використовують біохакери, як-от: медитація та періодичне голодування, — звичні й відомі здавна. Утім є й такі, що можуть здатися досить екстравагантними й екстремальними, наприклад, переливання крові заради омолодження.

Біохакінг — широкий термін , який використовують, щоб описати методики зламування біологічних процесів, аби підвищити здатність організму функціонувати максимально продуктивно, зокрема, продовжити тривалість життя.

Фото: nubip.edu.ua 25 вересня 1818 року англійський акушер Джеймс Бланделл провів перше у світі переливання крові від людини до людини в рамках операції пацієнтці з післяпологовою кровотечею.

Переливання крові проти старіння?

Переливання крові — частина медичної практики, яка протягом століть допомагала й допомагає рятувати величезну кількість життів.

Цей метод широко застосовують під час крововтрат, деяких хвороб і навіть низки отруєнь. Як же виникла ідея переливати кров, аби боротися зі старінням?

Усе почалося з ранніх експериментів з парабіозом (від грецького para — «поряд» і bios — «життя») — хірургічною технікою, яку розробили в 60-х роках ХІХ століття. Її використовують, щоб з'єднати системи кровообігу двох тварин; вона імітує природні випадки спільного кровопостачання, наприклад, у сіамських близнюків або тварин, які мають спільну плаценту в утробі матері.

Дослідники помітили, що при так званому гетерохронічному парабіозі, коли з’єднували кровообіги молодих і старих мишей, у старших мишей покращувалася м’язова сила й рухливість, оновлювалися тканини, зокрема нейрони (клітини мозку).

Ці результати спонукали вчених до думки, що певні фактори в крові молодих тварин можуть позитивно впливати на здоров’я та довголіття старших.

У 2014 році група професора Вісс-Корея зі Стенфорду показала, що сама по собі плазма, перелита від молодих мишей старим, мала такий самий стимуляційний та оздоровчий ефект, як унаслідок парабіозу.

Фото: stanford.edu Тоні Вісс-Корей працює в лабораторії університету над виявленням специфічних факторів у крові молодих мишей, які можуть перезарядити мозок старої миші.

Зокрема, у мишей-реципієнтів поліпшувалася пластичність мозку та формування пам’яті, а також успіхи в навчанні. На основі цих досліджень у Каліфорнії створили стартап-компанію Alkahest й у вересні 2014-го почали вивчати безпечність й ефективність плазми крові молодих донорів для лікування хвороби Альцгеймера.

Учені припускають, що позитивні ефекти переливання крові від молодих донорів людям у віці можна пояснити специфічними білками, факторами росту й іншими молекулами, яких у молодших людей більше. Наприклад, рівень білка GDF11 (фактор диференціації росту 11), як правило, знижується з віком, і дослідження показали, що його відновлення в літніх мишей може покращити роботу м’язів і мозку.

Експерименти біохакерів з переливанням крові

Браян Джонсон, 46-річний мультимільйонер, який витрачає приблизно два мільйони доларів на рік для боротьби зі старінням, протягом шести місяців регулярно робив переливання крові від свого тоді 17-річного сина.

Однак, зрештою, припинив ці експерименти й повідомив, що вони не покращили його власних біомаркерів: «Переливання плазми крові від молодої людини може бути корисним для біологічно старшого населення або за певних умов. У моєму випадку воно не дало додаткової користі до решти інтервенцій».

Попри популярність у Кремнієвій долині різних процедур подовження життя, у тому числі й переливання крові, наукових доказів довготермінових ефектів омолодження людей таким методом ще немає.

Переливання крові для омолодження й ризики

Хоч дослідження на тваринах дали багатонадійні результати, утілити їх у терапію для людини не так просто, як може здатися. І тут знову треба повернутися до досліджень на тваринах.

Як зазначають самі вчені — омолоджувальний ефект гетерохронічного парабіозу спричинений не лише обміном макромолекул плазми крові. Адже старі тварини завдяки створенню спільної циркуляції крові з молодими мають тривалий доступ до молодих органів, які регулюють метаболічний гомеостаз, рівень запалення, загоєння ран, а також забезпечують вплив на стовбурові клітини.

Крім того, є чимало потенційних ризиків, пов’язаних з переливанням крові: передача інфекцій, вироблення антитіл проти донорської крові, алергічні реакції та запалення, асоційовані з трансфузіями. Нерідко перелічені чинники призводять до смерті лабораторних тварин.

Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drugs Administration) застерігає від трансфузій плазми донорів з метою омолодження, оскільки це ще недостатньо перевірений метод.

Звичайно, ймовірність і тяжкість довгострокових проблем, що виникають у результаті переливання крові, як правило, низька, особливо якщо його виконують з відповідним скринінгом, тестуванням і процедурами добору. Однак якщо йдеться про довготривалі сеанси заради омолодження й можливі відкладені ефекти цього методу — потрібні ґрунтовніші клінічні випробування.