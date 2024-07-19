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У Львові прооперували жінку, в якої була пухлина з 9 л рідини всередині

28-річну жінку у Львові прооперували, аби забрати кістому яєчника розміром з відро – вона не розуміла, чому в неї росте живіт.

У Львові прооперували жінку, в якої була пухлина з 9 л рідини всередині
У Львові прооперували жінку, в якої була пухлина з 9 л рідини всередині
Фото: Перше медоб’єднання Львова.

Пацієнтці 28 років, вона зі Львова. Протягом пів року жінка бачила, як змінюється і росте її живіт. При цьому в інших частинах тіла вона зовсім не збільшувалася в розмірах. 

На аномалію звернули увагу родичі і вмовили звернутися до лікаря, повідомляє Перше медоб’єднання Львова. 

Під час УЗД та КТ-обстеження медики Лікарні Святого Пантелеймона виявили новоутвір розміром 20 на 25 см. Він займав уже всю черевну порожнину пацієнтки. 

Це була пухлина з 9-ма літрами рідини всередині. Фактично – з повне відро. А довжиною – на 25 см.

Пухлина мала 9 л рідини всередині
Фото: Перше медоб’єднання Львова
Пухлина мала 9 л рідини всередині
 

Це була кістома - доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті це капсула, заповнена всередині рідиною. Такі утвори стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісні. Тож єдине можливе лікування – видалення пухлини. 

Гінекологи змогли успішно видалити гігантське утворення через три невеликі розрізи по 1,5 см – без розтину черевної порожнини. З пацієнти забрали ціле 9 літрів рідини, і потім видалили і саму капсулу – лише вона важила 1,5 кг. Жінку виписали додому вже на другу добу після операції.

Гінекологи змогли успішно видалити гігантське утворення через три невеликі розрізи по 1,5 см – без розтину черевної порожнини.
Фото: Перше медоб’єднання Львова
Гінекологи змогли успішно видалити гігантське утворення через три невеликі розрізи по 1,5 см – без розтину черевної порожнини.

“Профілактика завжди краща за лікування. Тому для попередження будь-яких ризиків важливо пам’ятати про регулярні огляди. На жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд у акушер-гінеколога. І часто причина цьому – вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров’я”, – каже Оксана Непийвода, завідувачка гінекологічного відділення.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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