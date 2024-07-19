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Cкорочення часу дітей з гаджетами до трьох годин на тиждень покращує їхнє психічне здоров’я: дослідження

Команда психологів і спеціалістів із психічного здоров’я виявила, що скорочення часу сидіння дітей перед гаджетами лише до трьох годин на тиждень може призвести до значного покращення їхнього психічного здоров’я. 

Cкорочення часу дітей з гаджетами до трьох годин на тиждень покращує їхнє психічне здоров’я: дослідження
Дитина лежить перед гаджетом
Фото: Freepik

Відповідне дослідження опубліковане в журналі JAMA Network Open

Дослідники з Данії та вчений з Британії провели рандомізоване клінічне випробування за участю 89 сімей щодо впливу скорочення часу використання електронних пристроїв за екраном.

Попередні дослідження показали, що діти, які проводять тривалий час за електронними пристроями — чи то для перегляду фільмів чи відео, залучення до соціальних мереж чи відеоігор — як правило, призводять до проблем із психічним здоров’ям, таких як антисоціальна поведінка та труднощі з керуванням емоціями.

Попередні дослідження показали, що діти в Данії, наприклад, витрачають в середньому 7-8 годин за персональними гаджетами. Статистичні дані показують, що більшість дітей мало що роблять, окрім того, що ходять до школи та грають на своїх телефонах, ноутбуках чи комп’ютерах.

У цьому новому дослідженні дослідницька група задавалася питанням, чи покращить психічне здоров’я відмова від такої діяльності, і якщо так, то як швидко це може статися. Щоб з’ясувати це, вони провели клінічне випробування за участю 89 сімей, серед яких 181 дітей та підлітків з 10 міст Данії.

Випробування передбачало тестування всіх дітей, які брали участь у дослідженні, за допомогою «Анкети використання сильних сторін і труднощів», щоб дізнатися більше про їхні соціальні навички, загальну поведінку, емоційну стабільність і загальний психічний стан.

Далі вони попросили всіх дітей у 45 сім’ях обмежити використання електронних пристроїв лише трьома годинами на тиждень (не враховуючи використання в школі) протягом двох тижнів — для забезпечення відповідності вдома учасників було встановлено відеомонітори.

Після цього всіх дітей попросили знову заповнити ту саму анкету, щоб перевірити, чи є якісь відмінності.

Дослідницька група виявила значні покращення соціальних навичок дітей, включаючи зменшення поведінкових проблем, і покращення позитивних соціальних взаємодій.

Вчені зазначають, що тепер потрібно глибше вивчати це питання, аби зрозуміти краще, чому так відбувається.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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