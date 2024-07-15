Нове дослідження відкрило вправи для мозку, що покращують його роботу на роки вперед

Високоінтенсивне інтервальне тренування значно покращує роботу мозку у людей похилого віку, а когнітивні покращення тривають до п’яти років, виявили дослідники з Університету Квінсленда.

Це дослідження під керівництвом почесного професора Перрі Бартлетта та доктора Деніела Блекмора підтверджує, що такі вправи можуть не лише покращити, але й підтримувати когнітивні здібності в похилому віці, потенційно зменшуючи ризики та витрати, пов’язані з деменцією, пише SciTechDaily.

Високоінтенсивне інтервальне тренування покращує когнітивні функції літніх людей на термін до п’яти років.

Дослідники з Університету Квінсленда провели довготривале дослідження, яке продемонструвало, що високоінтенсивні інтервальні вправи можуть покращити роботу мозку у літніх людей на термін до п’яти років. У дослідженні під керівництвом почесного професора Перрі Бартлетта та доктора Деніела Блекмора з Квінслендського інституту мозку UQ брали участь учасники, які займалися фізичними вправами та проходили сканування мозку.

Вони показали, що високоінтенсивні фізичні вправи покращують когнітивні здібності у здорових літніх людей, і покращення зберігалося терміном до 5 років.

Почесний професор Бартлетт сказав, що це перше контрольоване дослідження такого роду, яке показало, що фізичні вправи можуть підвищити когнітивні здібності у здорових людей похилого віку, а не просто затримати когнітивне зниження.

«Шість місяців високоінтенсивних інтервальних тренувань достатньо, щоб клацнути перемикачем, — сказав професор Бартлетт. – У попередній доклінічній роботі ми виявили, що фізичні вправи можуть активувати стовбурові клітини та збільшити виробництво нейронів у гіпокампі, покращуючи пізнання. У цьому дослідженні велика група здорових добровольців віком від 65 до 85 років приєдналася до шестимісячної програми вправ, провела тестування біомаркерів і когнітивних здібностей, а також пройшла сканування мозку. Ми спостерігали за ними через 5 років після програми, і неймовірно, що вони все ще були в покращеному стані, навіть якщо не продовжували вправи».

Старіння є одним із найбільших ризиків деменції, те, що по-народному в Україні звуть “старечим маразмом”.

«Якщо ми зможемо змінити траєкторію старіння та довше підтримувати когнітивне здоров’я людей за допомогою простого втручання, такого як фізичні вправи, ми можемо потенційно врятувати нашу спільноту від величезних особистих, економічних і соціальних витрат, пов’язаних із деменцією», — сказав почесний професор Бартлетт.

Під час дослідження вчені оцінили вплив трьох інтенсивностей вправ:

Низький – переважно моторна функція, рівновага та розтяжка Середня – швидка ходьба на біговій доріжці Високий – чотири цикли бігу на біговій доріжці з майже максимальним навантаженням.

Доктор Блекмор сказав, що лише високоінтенсивні інтервальні вправи призвели до покращення когнітивних функцій, яке зберігалося до 5 років.

«На магнітно-резонансному томографі високої роздільної здатності цієї групи ми побачили структурні зміни та зміни зв’язків у гіпокампі, зоні, що відповідає за навчання та пам’ять, — сказав доктор Блекмор. – Ми також знайшли біомаркери крові, які змінювалися залежно від покращення пізнання».

Враховуючи, що кожна третя людина у віці 85 років може захворіти на деменцію, доктор Блекмор каже, що результати дослідження були далекосяжними.

«Наші висновки можуть сформувати рекомендації щодо фізичних вправ для людей похилого віку, а подальші дослідження можуть оцінити різні види фізичних вправ, які можна включити в догляд за літніми людьми, — сказав він. – Зараз ми вивчаємо генетичні фактори, які можуть регулювати реакцію людини на фізичні вправи, щоб побачити, чи зможемо ми визначити, хто буде, а хто ні, реагувати на це втручання. Використання біомаркерів як діагностичного інструменту для фізичних вправ також потребує подальших досліджень».



