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В Київській школі економіки встановили капсули для сну – перші такі місця у виші України

У Київській школі економіки встановили капсули для сну — в Україні це перші та наразі єдині місця для сну у вищому навчальному закладі.

Капсули для сну у Київській школі економіки
Фото: KSE
Капсули для сну у Київській школі економіки

Про це LB.ua розповіли в КШЕ.

Такі капсули (nap pods) — вже щось звичне для університетів і коледжів у світі.

Ідея створити капсули сну в Київській школі економіки належить Президенту KSE Тимофію Милованову.

«Багато студентів говорять про KSE як про другий дім. Тож ми вирішили зробити простір максимально комфортним для перебування спільноти. Таким, де можна запаркувати велик — прийняти душ — повчитися — поспати між парами — перекусити», — каже Світлана Денисенко, директорка благодійного фонду KSE Foundation.

Мотивація створити капсули також у тому, аби студенти й викладачі могли відпочити й відновити сили для розумової праці унаслідок нічних тривог.

Загалом встановили шість капсул – якраз стільки місця мали у вільному просторі.

Капсули для сну встановила в себе Київська школа економіки
Фото: Київська школа економіки
Капсули для сну встановила в себе Київська школа економіки

Кожна капсула — це меблева ніша зі спальним місцем (матрац, подушка, покривало з постільною білизною), індивідуальним освітленням, розеткою, USB і Type-C роз'ємами, а також шторка і ящик з ключем.

Кожна капсула закривається шторкою зі звукопоглинального матеріалу, тож звуків ззовні мінімум.

Постіль наразі, поки в кампусі не дуже багато людей, міняють щотри дні. Проте в нас є достатній запас змінних комплектів білизни, аби міняти її частіше за потреби.

Цифри щодо вартості не розкривають, бо капсули робили за кошти банку-партнера. 

Офіційно лаундж ще не відкрили – досі тривають оздоблювальні роботи.

Зараз в багатьох студентів завершився навчальний рік, тож капсули працюють у тестовому режимі. Стабільно зайнята половина місць – три. КШЕ очікує, що стабільно зайнятими капсули будуть з початку нового навчального року.

Дрімати посеред дня справді корисно. Наприклад, допомагає після цього почуватися більш бадьоро, позитивно впливає на продуктивність. Sleep Foundation пише, що капсули для сну використовують різні компанії для своїх працівників. Наприклад, Google i Facebook. А також -- Національна служба здоров'я Великої Британії.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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