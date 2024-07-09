Словаччина готова прийняти на лікування частину дітей з “Охматдиту”

Зокрема, Словаччина може прийняти дітей з онкологічними захворюваннями.

Операційна, в якій оперували дитину під час ракетного удару

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо засудив російський ракетний удар по “Охматдиту” в Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями”, - написав Шмигаль.

Він повідомив, що дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя.

Денис Шмигаль під час розмови з Фіцо також подякував Словаччині за участь у Саміті миру та за послідовну підтримку української євроінтеграції.