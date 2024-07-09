Словаччина готова прийняти на лікування частину дітей з “Охматдиту”

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо засудив російський ракетний удар по “Охматдиту” в Києві.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями”, - написав Шмигаль.
Він повідомив, що дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя.
Денис Шмигаль під час розмови з Фіцо також подякував Словаччині за участь у Саміті миру та за послідовну підтримку української євроінтеграції.
- Німеччина прийме хворих українських дітей на лікування, відреагувавши таким чином на російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня.
- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені. За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.