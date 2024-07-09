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Словаччина готова прийняти на лікування частину дітей з “Охматдиту”

Зокрема, Словаччина може прийняти дітей з онкологічними захворюваннями.

Словаччина готова прийняти на лікування частину дітей з “Охматдиту”
Операційна, в якій оперували дитину під час ракетного удару
Фото: Інна Варениця

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо засудив російський ракетний удар по “Охматдиту” в Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями”, - написав Шмигаль. 

Він повідомив, що дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя.

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Денис Шмигаль під час розмови з Фіцо також подякував Словаччині за участь у Саміті миру та за послідовну підтримку української євроінтеграції.

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