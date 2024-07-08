Після обстрілу "Охматдиту" Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування

Німеччина прийме хворих українських дітей на лікування, відреагувавши таким чином на російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня.
Про це повідомив німецький міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах.
На своїй сторінці у соцмережі Х Лаутербах написав, що пообіцяв українському колезі Віктору Ляшку, що "ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час" і що наступний рятувальний рейс відбудеться у середу.
"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець", - наголосив німецький міністр.
- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені. За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуюють дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
- Тим часом Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам, які перебували у лікарні, а уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".