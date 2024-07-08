Після обстрілу "Охматдиту" Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування

Німецький міністр охорони здоров’я заявив, що "ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час".

Дитина, яка потребує медичної допомоги, чекає на евакуацію з Охматдиту після ракетної атаки

Німеччина прийме хворих українських дітей на лікування, відреагувавши таким чином на російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив німецький міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах.

На своїй сторінці у соцмережі Х Лаутербах написав, що пообіцяв українському колезі Віктору Ляшку, що "ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час" і що наступний рятувальний рейс відбудеться у середу.

"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець", - наголосив німецький міністр.