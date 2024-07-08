Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 25 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 25 (оновлення)
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ГоловнаСвіт

Після обстрілу "Охматдиту" Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування

Німецький міністр охорони здоров’я заявив, що "ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час".

Після обстрілу "Охматдиту" Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування
Дитина, яка потребує медичної допомоги, чекає на евакуацію з Охматдиту після ракетної атаки
Фото: EPA/UPG

Німеччина прийме хворих українських дітей на лікування, відреагувавши таким чином на російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив німецький міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах.

На своїй сторінці у соцмережі Х Лаутербах написав, що пообіцяв українському колезі Віктору Ляшку, що "ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час" і що наступний рятувальний рейс відбудеться у середу. 

"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець", - наголосив німецький міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies