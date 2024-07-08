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РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101, на місці працюють слідчі, ‒ СБУ

Служба безпеки кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин.

РФ ударила по “Охматдиту” ракетою Х-101, на місці працюють слідчі, ‒ СБУ
РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
Фото: СБУ

СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження, йдеться у пресрелізі служби.

Станом на 13:50 унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. 

РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
Фото: СБУ
РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Знайдені докази на місці злочину
Фото: СБУ
Знайдені докази на місці злочину
Знайдені уламки на місці злочину
Фото: СБУ
Знайдені уламки на місці злочину
Знайдені докази на місці злочину
Фото: СБУ
Знайдені докази на місці злочину

“Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя”, – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
Фото: СБУ
РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що після прильоту в “Охматдит” евакуюють дітей, з реанімації та операційних вдалося всіхврятувати.

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