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У Дніпровському районі Києва внаслідок повторної ракетної атаки росіян пошкоджено медзаклад, є загиблі

Триває розбір завалів та пошук людей.

У Дніпровському районі Києва внаслідок повторної ракетної атаки росіян пошкоджено медзаклад, є загиблі
Наслідки атаки росіян. Лікарня в Дніпровському районі столиці
Фото: ДСНС

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в Дніпровському районі Києва пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні. 

На місці працюють рятувальники. Триває розбір завалів та пошук людей.

Сьогодні Росія атакувала українські міста більше ніж 40 ракетами. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві постраждала також дитяча лікарня Охматдит. Розбір завалів триває досі.

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