Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в Дніпровському районі Києва пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники. Триває розбір завалів та пошук людей.

Сьогодні Росія атакувала українські міста більше ніж 40 ракетами. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві постраждала також дитяча лікарня Охматдит. Розбір завалів триває досі.