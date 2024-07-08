Окупанти вранці атакували Корабельний район Херсона

Через "прильоти" потрощено оселі та господарчі споруди.

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Зранку російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Ворог вкотре цілеспрямована атакував житлові будинки.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через "прильоти" потрощено оселі та господарчі споруди. Дивом минулося без постраждалих серед містян.

На місця ворожих ударів вже прибули працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають херсонцям оперативно полагодити пошкоджене житло.

Нещодавно у Херсонській області унаслідок російських обстрілів загинули чотири людини.