Щонайменше двоє цивільних загинуло та четверо поранено на Донеччині через атаки РФ

Щонайменше двоє вбитих і четверо поранених мешканців Донеччини упродовж доби через російські атаки. Упродовж доби Росія завдала по регіону 2275 ударів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Ворог обстріляв 14 населених пунктів: місто Курахове, селища Гродівка, Іллінка, Курахівка, Новоекономічне, Нью-Йорк, Північне, села Веселий Гай, Костянтинопільське, Мемрик, Михайлівка, Новоселидівка, Плещіївка, Янтарне.

Пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 14 житлових будинків, зерносховище, об’єкт критичної інфраструктури.

У Гродівці росіяни дроном поцілили по житловому сектору – вбили цивільну особу.

Щонайменше одна людина загинула та одна отримала травми внаслідок ударів по Північному зі стрілецької зброї та авіабомбою «КАБ-250». Пошкоджено два багатоквартирних будинки.

Поранено двох мирних жителів у Нью-Йорку, ще один – в Іллінівці.

Фото: Національна поліція України Наслідки обстрілу Донеччини

З Донеччини евакуйовано ще 117 людей, з них 15 дітей. З початку обов’язкової евакуації всього виїхало 174 484 особи, серед них 20 723 – діти, 7 106 – люди з інвалідністю.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.