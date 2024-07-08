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Щонайменше двоє цивільних загинуло та четверо поранено на Донеччині через атаки РФ

Упродовж доби Росія завдала по регіону 2275 ударів. 

Щонайменше двоє цивільних загинуло та четверо поранено на Донеччині через атаки РФ
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Національна поліція України

Щонайменше двоє вбитих і четверо поранених мешканців Донеччини упродовж доби через російські атаки. Упродовж доби Росія завдала по регіону 2275 ударів. 

Про це повідомила Національна поліція України.

Ворог обстріляв 14 населених пунктів: місто Курахове, селища Гродівка, Іллінка, Курахівка, Новоекономічне, Нью-Йорк, Північне, села Веселий Гай, Костянтинопільське, Мемрик, Михайлівка, Новоселидівка, Плещіївка, Янтарне.

Пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 14 житлових будинків, зерносховище, об’єкт критичної інфраструктури.

У Гродівці росіяни дроном поцілили по житловому сектору – вбили цивільну особу.

Щонайменше одна людина загинула та одна отримала травми внаслідок ударів по Північному зі стрілецької зброї та авіабомбою «КАБ-250». Пошкоджено два багатоквартирних будинки.

Поранено двох мирних жителів у Нью-Йорку, ще один – в Іллінівці.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Національна поліція України
Наслідки обстрілу Донеччини

З Донеччини евакуйовано ще 117 людей, з них 15 дітей. З початку обов’язкової евакуації всього виїхало 174 484 особи, серед них 20 723 – діти, 7 106 – люди з інвалідністю.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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