Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Російські війська вчора протягом вечора продовжували атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Через російську агресію постражадло четверо людей, в тому числі і 10-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Всі постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Ворог застосовував по громаді дрони-камікадзе та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий БпЛА.