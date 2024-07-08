Російські війська вчора протягом вечора продовжували атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Через російську агресію постражадло четверо людей, в тому числі і 10-річний хлопчик.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Всі постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Ворог застосовував по громаді дрони-камікадзе та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто.
Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.
Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий БпЛА.