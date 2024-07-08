«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
"Радіо Свобода" опублікувала фото з безпілотника мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі
"Радіо Свобода" опублікувала фото з безпілотника мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі
У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"
У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ГоловнаСуспільствоВійна

Через агресію РФ у Нікополі постраждали четверо людей, серед них і 10-річна дитина

Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Через агресію РФ у Нікополі постраждали четверо людей, серед них і 10-річна дитина
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вчора протягом вечора продовжували атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Через російську агресію постражадло четверо людей, в тому числі і 10-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Всі постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Ворог застосовував по громаді дрони-камікадзе та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies