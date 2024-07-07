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Зеленський в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС

Президент у День військово-морських сил відвідав Одесу.

Зеленський в Одесі вшанував пам’ять загиблих воїнів ВМС
Зеленський в Одесі
Фото: Офіс президента

У День Військово-Морських сил ЗСУ президент Володимир Зеленський побував в Одесі і вшанував пам’ять військових моряків, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба президента.

Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від глави держави до Стели пам’яті полеглих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту.

Разом із президентом у церемонії взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр оборони України Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під звуки сурми присутні віддали шану загиблим захисникам.

Фото: Офіс президента

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