За тиждень Росія втратила майже 8,3 тисячі військових

За тиждень з 30 червня по 7 липня втрати російських окупантів склали близько 8290 осіб особового складу та понад 1400 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Чималих втрат ворог зазнав в озброєнні та військовій техніці.

Зокрема, знищено 75 танків та 121 бойову броньовану машину. Успішно уражено 404 артилерійські системи, 5 РСЗВ і 6 ворожих установок ППО.

Крім того, Сили оборони знищили 460 одиниць автотехніки та 47 одиниць спецтехніки і збили 21 ворожу ракету та 278 БПЛА різних видів.