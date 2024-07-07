У Нікополі Дніпропетровської області рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вчора ввечері росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа у житловому будинку. Коли рятувальники працювали на місці, ворог підступно атакував їх. Внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники встигли перейти в укриття", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Для транспортування особового складу та вцілілого обладнання, до місця події рушив вантажний автомобіль ДСНС. Проте ворог знову завдав прицільного удару, пошкодивши транспортний засіб. Лише наступної спроби вдалося евакуювати рятувальників.

Фото: ДСНС України

Далі окупанти продовжили обстріли, через що виникли пожежі в населеному пункті. Після опівночі внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів. На ранок обидві пожежі ліквідовані.