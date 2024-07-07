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Росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень

Під обстріли потрапили три райони Донеччини.

Росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти вбили двох жителів Донецької області та ще вісьмох поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 6 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Українську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Під обстріли потрапили три райони Донеччини:

Покровський район. Численних обстрілів зазнала Курахівська громада. У Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки. 

В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаража. 

У Новогродівці пошкоджено 5 будинків. У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному. 

Бахмутський район. У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок і крамниця пошкоджені у Торецьку. У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (2066 загиблих та 5325 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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