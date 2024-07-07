Росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень

Під обстріли потрапили три райони Донеччини.

Російські окупанти вбили двох жителів Донецької області та ще вісьмох поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 6 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Українську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Під обстріли потрапили три райони Донеччини:

Покровський район. Численних обстрілів зазнала Курахівська громада. У Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки.

В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаража.

У Новогродівці пошкоджено 5 будинків. У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.

Бахмутський район. У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок і крамниця пошкоджені у Торецьку. У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (2066 загиблих та 5325 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.