В Херсонській області унаслідок російських обстрілів загинули чотири людини

Минулої доби російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних, ще троє поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Хрещенівка, Антонівка, Михайлівка, Урожайне, Кізомис, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерне, Дніпровське, Станіслав, Придніпровське, Ольгівка, Шевченівка, Тягинка, Високе та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Зафіксовано влучання в адмінбудівлі, заклад громадського харчування та магазин, пошкоджені приватні автомобілі", — написав Прокудін.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 3 — дістали поранення.