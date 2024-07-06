Окупанти знову обстріляли Херсонщину. Є поранена і загиблі

Ударів завдали про Ользівці та Хрещенівці.

Сьогодні російські військові атакували Ольгівку Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок удару поранення отримала місцева жителька, 52 років. Потерпілу шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та пораненням передпліччя.

Жінці надають необхідну медичну допомогу.

Окрім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні через ворожий обстріл села Хрещенівка на Херсонщині було зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки.