Окупанти знову обстріляли Херсонщину. Є поранена і загиблі

Сьогодні російські військові атакували Ольгівку Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок удару поранення отримала місцева жителька, 52 років. Потерпілу шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та пораненням передпліччя.
Жінці надають необхідну медичну допомогу.
Окрім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні через ворожий обстріл села Хрещенівка на Херсонщині було зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки.
- Зранку в Антонівці під російський обстріл потрапила жителька. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
- Також російська армія завдала удару з артилерії по Одрадокам'янці Херсонської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
- Окупанти впродовж минулох доби обстріляли 18 населених пунктів області. Унаслідок атак було влучання в об'єкт інфраструктури. Поранень зазнали 5 людей.