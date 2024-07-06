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Окупанти знову обстріляли Херсонщину. Є поранена і загиблі

Ударів завдали про Ользівці та Хрещенівці.

Окупанти знову обстріляли Херсонщину. Є поранена і загиблі
Фото: Wikimapia

Сьогодні російські військові атакували Ольгівку Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок удару поранення отримала місцева жителька, 52 років. Потерпілу шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та пораненням передпліччя. 

Жінці надають необхідну медичну допомогу.

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Окрім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні через ворожий обстріл села Хрещенівка на Херсонщині було зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки.

  • Зранку в Антонівці під російський обстріл потрапила жителька. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
  • Також російська армія завдала удару з артилерії по Одрадокам'янці Херсонської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
  • Окупанти впродовж минулох доби обстріляли 18 населених пунктів області. Унаслідок атак було влучання в об'єкт інфраструктури. Поранень зазнали 5 людей.
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