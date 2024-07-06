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У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених

Вимоги до комплекту одягу затвердило Міністерство оборони.

У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених
Богдан Олійник відновлюється після отриманих на фронті опіків
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

У Збройних силах України з’явиться адаптивний одяг для поранених.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Відповідні вимоги до комплекту одягу уже затвердили. Його надаватимуть  пораненим військовослужбовцям і він дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі. 

"Технічне завдання було визначене Тилом командування Сил логістики ЗС України з урахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів. Основною вимогою для нього стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість", - додали в міністерстві.

У комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка і реглан. Весь одяг має розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого і викликати подразнення. 

Передбачили п'ять розмірів і розрахована на три зрости. Одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок, запевнили у Міноборони.

Наразі декілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і їх будуть тестувати у практичних умовах під час військово-дослідних випробувань.

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