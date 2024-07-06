Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"

Оператори підрозділу ГУР МО “Ghost" здійснили серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів.

Про це повідомляє ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

У результаті ударів знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила окупантів РФ електроенергією.