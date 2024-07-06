Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"

Розвідники завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів.

Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"
Фото: скріншот

Оператори підрозділу ГУР МО “Ghost" здійснили серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів.

Про це повідомляє ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

У результаті ударів знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила окупантів РФ електроенергією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies