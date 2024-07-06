Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
ГоловнаСвіт

НАТО хоче поглибити партнерство із Південною Корею щодо України

Також вивчатимуть питання, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.

НАТО хоче поглибити партнерство із Південною Корею щодо України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

На саміті у Вашингтоні НАТО обговорить із Південною Корею поглиблення партнерства у питаннях України, а також співпраці в оборонній сфері, повідомляє Yonhap

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вже третій рік поспіль запрошує лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО з метою розширення партнерства альянсу у сфері безпеки з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Співпраця важлива в контексті війни в Україні, де Росію підтримують КНДР, Іран і Китай.

"Південна Корея - партнер, якого високо цінують", - зазначив Столтенберг на прес-конференції перед самітом.

За словами генсека, Іран та Північна Корея "підживлюють війну Росії безпілотниками та снарядами". 

"Китай підтримує військову економіку Росії та постачає мікроелектроніку й інші товари подвійного призначення для війни Росії. Чим тісніше авторитарні гравці об'єднуються, тим важливіша для нас тісна співпраця з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив Столтенберг.

Він заявив, що на саміті НАТО розвиватиме практичну співпрацю в межах "флагманських проєктів" щодо України, кібербезпеки та нових технологій, а також обговорить співпрацю у сфері оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів. Ми також вивчаємо, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю", - додав генсек.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies