НАТО хоче поглибити партнерство із Південною Корею щодо України

Також вивчатимуть питання, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю.

На саміті у Вашингтоні НАТО обговорить із Південною Корею поглиблення партнерства у питаннях України, а також співпраці в оборонній сфері, повідомляє Yonhap.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вже третій рік поспіль запрошує лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО з метою розширення партнерства альянсу у сфері безпеки з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Співпраця важлива в контексті війни в Україні, де Росію підтримують КНДР, Іран і Китай.

"Південна Корея - партнер, якого високо цінують", - зазначив Столтенберг на прес-конференції перед самітом.

За словами генсека, Іран та Північна Корея "підживлюють війну Росії безпілотниками та снарядами".

"Китай підтримує військову економіку Росії та постачає мікроелектроніку й інші товари подвійного призначення для війни Росії. Чим тісніше авторитарні гравці об'єднуються, тим важливіша для нас тісна співпраця з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив Столтенберг.

Він заявив, що на саміті НАТО розвиватиме практичну співпрацю в межах "флагманських проєктів" щодо України, кібербезпеки та нових технологій, а також обговорить співпрацю у сфері оборонної промисловості з Південною Кореєю.

"Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських солдатів. Ми також вивчаємо, як можна розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю", - додав генсек.