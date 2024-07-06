Британська розвідка: Кремль обмежує доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ

"Роскомнадзор" обґрунтував заборону тим, що програми містять "нелегальний у Росії контент".

Російська влада посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до до незалежних і міжнародних ЗМІ та більшого стеження за ними.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За даними російських ЗМІ, з 4 липня на вимогу "Роскомнадзору" з російського App Store було видалено декілька VPN-додатків. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року.

"Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами", – йдеться у звіті.

"Роскомнадзор" обґрунтував заборону тим, що програми містять "нелегальний у Росії контент".

"Це майже напевно спрямовано на обмеження можливості громадянам отримати доступ до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити можливість спецслужб стежити за російськими громадянами", — зазначає британська розвідка.

Окремо ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.

"Насправді, швидше за все, мета – це розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур", – додають у відомстві.

У британській розвідці додають, що ці зусилля робляться Кремлем вже давно. Зокрема у 2019 році Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до Інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний Інтернет".