Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ГоловнаСвіт

Угорщина скасувала зустріч глав МЗС через "технічні причини", — Reuters

"Причина суто технічна, а не політична", – запевнили у Будапешті.

Угорщина скасувала зустріч глав МЗС через "технічні причини", — Reuters
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

В Будапешті заявили, що зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, яка мала відбутися у понеділок, скасували через технічні, а не політичні причини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через "непередбачувану зміну в календарі міністра закордонних справ" МЗС Угорщини попросило перенести візит на більш пізній термін і висловило сподівання, що зустріч відбудеться в найближчому майбутньому.

"Причина суто технічна, а не політична", – запевнили у міністерстві закордонних справ.

Раніше стало відомо, що після поїздки Віктора Орбана до Москви, Будапешт скасував заплановану на понеділок зустріч глав МЗС Німеччини та Угорщини. ЗМІ повідомляли, що такий крок з боку Угорщини може бути реакцією на критику Олафа Шольца щодо зустрічі Орбана і Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies