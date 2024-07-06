Угорщина скасувала зустріч глав МЗС через "технічні причини", — Reuters

В Будапешті заявили, що зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, яка мала відбутися у понеділок, скасували через технічні, а не політичні причини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через "непередбачувану зміну в календарі міністра закордонних справ" МЗС Угорщини попросило перенести візит на більш пізній термін і висловило сподівання, що зустріч відбудеться в найближчому майбутньому.

"Причина суто технічна, а не політична", – запевнили у міністерстві закордонних справ.

Раніше стало відомо, що після поїздки Віктора Орбана до Москви, Будапешт скасував заплановану на понеділок зустріч глав МЗС Німеччини та Угорщини. ЗМІ повідомляли, що такий крок з боку Угорщини може бути реакцією на критику Олафа Шольца щодо зустрічі Орбана і Путіна.