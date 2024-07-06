На виборах президента в Ірані перемагає поміркований кандидат

Другий тур президентських виборів в Ірані, як повідомляє джерело агенції Reuters, завершився перемогою Масуда Пезешкіяна - кандидата, якого вважають більш поміркованим та ліберальним порівняно з його відверто антизахідним суперником Саїдом Джалілі.

Пезешкіян набрав на три мільйони більше голосів, ніж його опонент. Вибори відбувалися на тлі традиційно низької явки, яка демонструє зневіру громадян Ірану у можливості змін з нинішнім шаріатським режимом.

Пезешкіян заявляв, що здатен "повернути іранцям свободи, яких вони прагнуть" і "відкрити Іран для світу". Проте ці заяви нівелюються його наміром не йти на конфронтацію з Аятоллою Хаменеї, який є верховним лідером країни і володіє повнотою влади. Президент в Ірані практично нічого не вирішує.

Втім експерти вважають, що політик вплине на вибір наступника Аятолли. А також сприятиме більш прагматичному підходу Ірану до міжнародних відносин.